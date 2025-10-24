Собянин: Социальному проекту «Давай дружить!» исполнилось пять лет

По его словам, проект помогает ребятам определиться с профессией, а также выстроить собственный образовательный маршрут и убедиться в правильности сделанного выбора.

«Встречи с известными и успешными людьми вдохновили многих из них, придали уверенность в своих силах и помогли превратить мечты в реальные планы», — отметил Собянин.

Так, увлекающаяся фехтованием Вара из семейного центра «Согласие» встретилась с двукратной олимпийской чемпионкой Софьей Великой, а студентка первого курса киноколледжа № 40 «Московская международная киношкола» Настя встретилась с актёром Сергеем Буруновым.

Градоначальник добавил, что у проекта «Давай дружить!» есть три направления: исполнение детских желаний, социальное наставничество и партнерская программа для столичного бизнеса.

Ранее Собянин объявил о старте конкурса грантов «Москва — добрый город», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

