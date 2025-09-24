Сергей Собянин: 229 добрых проектов НКО победили в конкурсе грантов

Итоги традиционного Конкурса грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций подвели в столице, было отобрано 229 лучших проектов. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

Претенденты могли подать заявку на одну из 12 номинаций конкурса (добровольчество и волонтерство, благотворительность, семейная политика, молодежные инициативы, экология мегаполиса, сохранение наследия, безопасность, здоровый образ жизни, гражданские инициативы, инновации в городе, творческие проекты, медиа). Из более чем 700 заявок было отобрано 229, почти треть победителей получили грантовую поддержку впервые.

«Самой популярной номинацией стала «Молодежь Москвы» – в ней 55 победителей, на втором месте «Наше наследие» – 49 победителей, а в номинации «ЗОЖ и спорт» выиграли 32 социальных проекта», - указал Собянин.

Организациям с опытом работы свыше 1 года предоставят до 5 млн рублей, начавшим свою деятельность более полугода назад – до 500 тысяч. Бюджет конкурса составил 600 млн рублей.

В число проектов-победителей вошли Фонд борьбы с инсультом ОРБИ, поддерживающий переживших инсульт, Фонд новых технологий в образовании «Байтик» с проектом «ПРОФ.IT – ранняя профориентация в сфере информационных технологий» для учеников 6 классов, НКО «Лига мечты» и его программа реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, гранты получили фонд «Второе дыхание», который специализируется на комплексном управлении текстильными отходами, и проект «Мастерская Надежды: Семейное Вдохновение» от Международного союза помощи и поддержки пациентов для ветеранов специальной военной операции и их семей.

