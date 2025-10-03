Собянин сообщил об открытии нового здания школы «Интеграл»

По его словам, обучаться в новом корпусе будут ученики 1-8 классов. В здании есть комфортные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс, ИТ-полигон, медиатеку, медицинский блок и обеденный зал.

Он отметил, что также в четырёхэтажном здании было создано безопасное пространство для школьников, в том числе безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Благодаря появлению нового корпуса школы «Интеграл» ещё больше одарённых москвичей смогут раскрыть свой потенциал и талант» — написал мэр.

Ранее Собянин заявил, что новый корпус школы № 2122 им. Героя Советского Союза О.А. Юрасова построили в Щербинке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

