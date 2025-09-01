В Покровском-Стрешневе построили школу с инженерным профилем

Новая школа на 825 учеников открылась в жилом районе Москвы ÁLIA, расположенном на территории бывшего Тушинского аэродрома. Учебный корпус вошел в ГБОУ «Школа №58» столицы, строительство объекта осуществил девелопер Asterus.

В школе предусмотрено два блока с отдельными входами – один для младших, другой для средних и старших классов. Помимо 33 учебных кабинетов в здании также размешены лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон, медиатека, творческие мастерские и спортзалы. Около школы обустроены стадион, учебно-опытный комплекс с теплицами и игровые площадки.

Проект нового здания в 2023 году получил премию города в области архитектуры и градостроительства в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение школы». Школа — не первый социальный объект, построенный девелопером в рамках комплексного развития участка 65 га территории бывшего Тушинского аэродрома. В 2024 году девелопер построил в районе и передал городу новый детский сад, рассчитанный на 300 мест. Социальный объект тоже вошёл в ГБОУ «Школа №58».

На данный момент застройщик ввел в эксплуатацию порядка 56% социальных и спортивных объектов на территории района. В планах — возведение еще трех детских садов, двух школ и городской поликлиники на 750 посещений в смену. В целом в районе будет создано 1 825 мест для школьников и 900 мест для дошкольников, общая площадь застройки – 1,3 млн кв. метров, отметили в пресс-службе Asterus.

