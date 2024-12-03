Собянин сообщил о росте туристического потока в Москву

За девять месяцев 2024 года Москва приняла19,7 миллиона гостей, что на восемь процентов больше, чем за такой же период прошлого года. Это также на один процент выше показателей 2019 года, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Чаще всего российскую столицу посещают жители других российских регионов. Число внутренних туристов приблизилось к 18 миллионам человек, рост составил 7% год к году. Наибольшее количество приезжали из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской, Владимирской, Тульской, Нижегородской, Калужской, Саратовской, Тверской областей и Татарстана.