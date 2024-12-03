Собянин сообщил о росте туристического потока в Москву

За девять месяцев 2024 года Москва приняла19,7 миллиона гостей, что на восемь процентов больше, чем за такой же период прошлого года. Это также на один процент выше показателей 2019 года, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Чаще всего российскую столицу посещают жители других российских регионов. Число внутренних туристов приблизилось к 18 миллионам человек, рост составил 7% год к году. Наибольшее количество приезжали из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской, Владимирской, Тульской, Нижегородской, Калужской, Саратовской, Тверской областей и Татарстана.

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Гостей из ближнего и дальнего зарубежья за девять месяцев было немногим менее двух миллионов. Поток иностранных туристов вырос на 19%. Как правило Москвы посещали граждане Китая, Индии, Турции, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Вьетнама.

Загрузка отелей выросла на 6% в сравнении с прошлым годом (и на 1% по сравнению с доковидным 2019-ым), составив 76%. С начала года в Москве открылось шесть новых гостиниц, отметил Собянин. Он добавил, что индустрия гостеприимства вносит заметный вклад в наполнение городского бюджета.

Ранее сообщалось, что в октябре Мальдивы посетило рекордное количество россиян.


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ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
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