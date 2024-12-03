Российские туристы испытывают проблемы с въездом в Мексику

Туроператоры России обратились к властям Мексики на фоне отказов во въезде российским туристам, сообщает РБК.

Авиакомпания Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из РФ

Коллективное обращение к мексиканскому послу подписали 14 туроператоров. Отмечается, что количество случаев отказов туристам из РФ во въезде достигло 10% от общего турпотока.

Это происходит даже при наличии всех необходимых. В туротрасли говорят, что не могут быть уверены в том, что клиентов пропустят через границу страны, в которой начинается высокий сезон.

Недавно в Мексику не пустили семью с ребенком, заподозрив россиян в намерении эмигрировать в США.

Ранее стало известно, что граждан России не пускают на рейсы турецкой авиакомпании Turkish Airlines в Мексику из-за давления американских властей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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