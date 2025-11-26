Собянин сообщил о росте популярности транспортных специальностей в колледжах
Крупнейшим центром подготовки транспортных кадров в России является Москва. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, популярность транспортных специальностей в московских колледжах растёт. В 2025 году на них поступили около 5,8 тысячи первокурсников, что на 20% больше, чем годом ранее.
«Сегодня в столичных колледжах по этим направлениям обучаются почти 15 тысяч студентов... Самое востребованное направление — обслуживание и ремонт автотранспорта», — указал градоначальник.
Мэр добавил, что почти все выпускники трудоустраиваются в ведущие компании Москвы, часто начиная работать ещё во время учёбы.
Ранее Собянин заявил, что столичные колледжи готовят настоящих профессионалов, которые получают востребованную специальность и успешно строят карьеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ярмольник, Снигирь и Цыганов выступили в защиту актрисы Тарасовой
- «Не ремонтировали с XVI века»: Деревня Боловино завязла в грязи
- Прокурор запросил для Тарасовой условный срок по делу о контрабанде наркотиков
- Рябков предупредил об обострении ситуации в случае отказа США от ДСНВ
- «Чао, пупсик!»: Милонов назвал, каким артистам не простят отъезд из России
- Огонь зимней Олимпиады-2026 зажгли в Греции
- Укулеле и флейта: Какой музыкальный инструмент подарить на Новый год
- Черный заказ: Откуда в интернете информация для «пробива» человека
- «Пупупу»: Портал «Грамота.ру» назвал претендентов на звание «Слово года-2025»
- Россиянам рассказали, где можно наткнуться на нелегальную «ювелирку»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru