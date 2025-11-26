Собянин сообщил о росте популярности транспортных специальностей в колледжах

По его словам, популярность транспортных специальностей в московских колледжах растёт. В 2025 году на них поступили около 5,8 тысячи первокурсников, что на 20% больше, чем годом ранее.

«Сегодня в столичных колледжах по этим направлениям обучаются почти 15 тысяч студентов... Самое востребованное направление — обслуживание и ремонт автотранспорта», — указал градоначальник.

Мэр добавил, что почти все выпускники трудоустраиваются в ведущие компании Москвы, часто начиная работать ещё во время учёбы.

Ранее Собянин заявил, что столичные колледжи готовят настоящих профессионалов, которые получают востребованную специальность и успешно строят карьеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

