Собянин сообщил о росте популярности ИТ-специальностей в колледжах Москвы

Около 7,7 тысячи студентов посткпили в московские колледжи на ИТ-специальности. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин утвердил перечень ключевых проектов для поддержки креативных индустрий

Он отметил, что, по сравнению с 2024 годом, популярность этого направления выросла почти на 10%.

По словам градоначальника, в настоящее время в колледжах Москвы открыто 12 востребованных ИТ-специальностей, при этом в 2025 году появилось несколько новых направлений. В частности, это разработка компьютерных игр, квантовые коммуникации, технологии дополненной и виртуальной реальности и другие.

«Для высокого качества обучения постоянно модернизируем материально-техническую базу, в частности создаем технологичные пространства и киберполигоны», — указал Собянин.

Мэр добавил, что благодаря сотрудничеству колледжей с ведущими предприятиями города студенты погружаются в профессию уже с первого курса.

Ранее Собянин заявил, что за 10 лет предпрофессиональные классы в Москве выпустили около 100 тысяч учеников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

