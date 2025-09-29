Собянин сообщил о росте популярности ИТ-специальностей в колледжах Москвы

Он отметил, что, по сравнению с 2024 годом, популярность этого направления выросла почти на 10%.

По словам градоначальника, в настоящее время в колледжах Москвы открыто 12 востребованных ИТ-специальностей, при этом в 2025 году появилось несколько новых направлений. В частности, это разработка компьютерных игр, квантовые коммуникации, технологии дополненной и виртуальной реальности и другие.

«Для высокого качества обучения постоянно модернизируем материально-техническую базу, в частности создаем технологичные пространства и киберполигоны», — указал Собянин.

Мэр добавил, что благодаря сотрудничеству колледжей с ведущими предприятиями города студенты погружаются в профессию уже с первого курса.

Ранее Собянин заявил, что за 10 лет предпрофессиональные классы в Москве выпустили около 100 тысяч учеников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

