Собянин сообщил о росте популярности ИТ-специальностей в колледжах Москвы
Около 7,7 тысячи студентов посткпили в московские колледжи на ИТ-специальности. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что, по сравнению с 2024 годом, популярность этого направления выросла почти на 10%.
По словам градоначальника, в настоящее время в колледжах Москвы открыто 12 востребованных ИТ-специальностей, при этом в 2025 году появилось несколько новых направлений. В частности, это разработка компьютерных игр, квантовые коммуникации, технологии дополненной и виртуальной реальности и другие.
«Для высокого качества обучения постоянно модернизируем материально-техническую базу, в частности создаем технологичные пространства и киберполигоны», — указал Собянин.
Мэр добавил, что благодаря сотрудничеству колледжей с ведущими предприятиями города студенты погружаются в профессию уже с первого курса.
Ранее Собянин заявил, что за 10 лет предпрофессиональные классы в Москве выпустили около 100 тысяч учеников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам рассказали о пользе мороженого при больном горле
- Россия вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток
- Рэпер Снуп Догг будет обозревателем NBC во время Олимпиады-2026
- В Нижнем Новгороде появился демографический спецназ
- ЦИК Молдавии объявил о победе правящей партии PAS с минимальным отрывом
- Худрук МАМТ Титель ждет равноправия театров от ассоциации Гергиева
- Демограф Гущина: Увеличение маткапитала в России не приводит к рождаемости
- Психолог объяснил, когда «спортивная злость» становится врагом для атлетов
- «Братом» единым: Как Россия осталась без киногероев
- Россиянам назвали орган, больше всего страдающий от алкоголя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru