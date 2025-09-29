Саудовская Аравия купила создателей игр «FIFA» и «Need for Speed»

Американская транснациональная корпорация Electronic Arts, занимающаяся распространением и изданием компьютерных игр, подтвердила сделку с суверенным фондом Саудовской Аравии.

Уточняется, что саудовский консорциум инвесторов приобретёт 100% акций компании «приблизительно за 55 млрд долларов». Также он получит права на такие компьютерные игры, как «FC» (ранее «FIFA»), «Battlefield», «Need for Speed», «The Sims», «Dragon Age» и другие.

«Мы продолжим расширять границы развлечений, спорта и технологий, открывая новые возможности... создадим преобразующий опыт, который вдохновит будущие поколениям», - указал генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон.

Как заявили в компании, полностью закрыть сделку планируется к 2027 году.

ФОТО: ТАСС / IMAGO / Fabricio Bomjardim
