Саудовская Аравия купила создателей игр «FIFA» и «Need for Speed»
Американская транснациональная корпорация Electronic Arts, занимающаяся распространением и изданием компьютерных игр, подтвердила сделку с суверенным фондом Саудовской Аравии.
Уточняется, что саудовский консорциум инвесторов приобретёт 100% акций компании «приблизительно за 55 млрд долларов». Также он получит права на такие компьютерные игры, как «FC» (ранее «FIFA»), «Battlefield», «Need for Speed», «The Sims», «Dragon Age» и другие.
«Мы продолжим расширять границы развлечений, спорта и технологий, открывая новые возможности... создадим преобразующий опыт, который вдохновит будущие поколениям», - указал генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон.
Как заявили в компании, полностью закрыть сделку планируется к 2027 году.
Ранее производитель люксовых брендов одежды Capri Holdings Ltd. сообщил о покупке домом моды Prada итальянской марки Versace за сумму около 1,4 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
