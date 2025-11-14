Собянин сообщил о планах строительства и реконструкции около 120 школьных зданий
Около 120 школьных зданий построят и реконструируют в Москве к 1 сентября 2026 года. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник напомнил, что в 2024–2025 году в Москве полностью реконструировали 55 школ и построили 40 новых школьных зданий.
Он отметил, что работы выполнены в соответствии с программой «Моя школа», которая предусматривает трансформацию привычных школьных зданий в современные образовательные пространства.
«Например, есть кабинеты, где школьники могут проводить научные эксперименты... На смену традиционным библиотекам приходят медиатеки», — указал Собянин.
Мэр добавил, что в настоящее время идёт обновление нескольких десятков школьных зданий, которые расположены в 10 административных округах Москвы. На каждом из объектов задействовано не менее 200 специалистов. Открыть школы планируется в 2026 году.
Ранее Собянин заявил, что новая школа для 1,2 тысячи ребят появится в районе Солнцево в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
