Собянин: Открылось новое здание школы «Свиблово»

По словам градоначальника, строили объект на сложном по участке, однако грамотная конфигурация позволила разместить все необходимые помещения. Это 22 учебных кабинета, лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, медиатека, спортзал и просторные рекреации.

Особенностью нового здания стало большое хорошо освещенное пространство для проведения мероприятий. Также на территории рядом со образовательным учреждением оборудована физкультурно-спортивная зона, места для отдыха и прогулок.

«В новое здание перейдут в основном ребята из других корпусов школы «Свиблово», — заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что новая школа для 1,2 тысячи ребят появится в районе Солнцево в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

