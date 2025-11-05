Собянин: Открылось новое здание школы «Свиблово»
В Москве открыли новое пятиэтажное здание школы «Свиблово» для 8–11-х классов. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, строили объект на сложном по участке, однако грамотная конфигурация позволила разместить все необходимые помещения. Это 22 учебных кабинета, лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, медиатека, спортзал и просторные рекреации.
Особенностью нового здания стало большое хорошо освещенное пространство для проведения мероприятий. Также на территории рядом со образовательным учреждением оборудована физкультурно-спортивная зона, места для отдыха и прогулок.
«В новое здание перейдут в основном ребята из других корпусов школы «Свиблово», — заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что новая школа для 1,2 тысячи ребят появится в районе Солнцево в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Вспомните Станиславского!»: Льготные билеты в МХТ призвали вернуть
- Песков: Решение Молдавии закрыть «Русский дом» в Кишиневе вызывает сожаление
- Вайб премиума: Названы покупатели бюджетного ноутбука от Apple
- Вологодского губернатора обвинили в невежестве из-за памятника Ивану Грозному
- Досрочные выборы главы Тверской области проведут в ЕДГ в 2026 году
- Песков: Россия не знает, какие типы ядерных вооружений испытают США
- «Сначала - перепись!»: Кинолог поддержал обязательную регистрацию домашних животных
- СМИ: Разведка Южной Кореи измерила пульс Ким Чен Ыну
- Котяков: Уровень бедности в РФ сократился в четыре раза с 2000 года
- В России появятся детские сим-карты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru