Собянин сообщил о начале заселения еще 14 новостроек по программе реновации

Он указал, что к переселению приступают около восьми тысяч москвичей. В частности, ключи от новых квартир получили семьи, определившиеся с выбором в доме на Нагорной улице в районе Котловка.

По словам градоначальника, в указанной новостройке 188 квартир с улучшенной отделкой. Также здесь создана безбарьерная среда для маломобильных жильцов и родителей с колясками, имеется подземный паркинг, магазины и предприятия сферы услуг.

«Новостройка расположена в пешей доступности от станций МЦК Верхние Котлы, метро «Нагорная» и «Нагатинская». Недалеко находятся школы, детские сады и учреждения здравоохранения, горнолыжный комплекс», - заключил мэр.

Ранее глава Москомэкспертизы Иван Щербаков заявил, что новый многоквартирный дом по программе реновации построят в столице на Долгопрудной улице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

