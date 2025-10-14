Овчинский: Почти 270 семей переехали по программе реновации в Таганском районе

В рамках реновации в Таганском районе около 270 семей переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

При этом после переезда жители сохранят привычный образ жизни, так как новостройка возведена рядом с расселенными домами.

«Пока в Таганском районе под заселение передали один жилой комплекс по адресу: улица Мельникова, дом 2. В новое жилье переехали 265 семей. Там насчитывается 378 квартир с готовой улучшенной отделкой. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На первом этаже нового здания откроются магазины, кафе, пункты выдачи заказов и аптеки.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о включении девяти площадок для строительства новых домов в программу реновации. Она была утверждена в августе 2017 года по приказу Собянина.

