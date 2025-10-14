Овчинский: Почти 270 семей переехали по программе реновации в Таганском районе
В рамках реновации в Таганском районе около 270 семей переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
При этом после переезда жители сохранят привычный образ жизни, так как новостройка возведена рядом с расселенными домами.
«Пока в Таганском районе под заселение передали один жилой комплекс по адресу: улица Мельникова, дом 2. В новое жилье переехали 265 семей. Там насчитывается 378 квартир с готовой улучшенной отделкой. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
На первом этаже нового здания откроются магазины, кафе, пункты выдачи заказов и аптеки.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о включении девяти площадок для строительства новых домов в программу реновации. Она была утверждена в августе 2017 года по приказу Собянина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко: Белоруссия готова заключить с США «большую сделку»
- Врач Малиновская посоветовала каждые полтора часа в офисе делать разминку
- В России 7,3 млн работающих родителей получат семейную налоговую выплату
- Поднимут для всех: К чему приведет потолок цен на бензин
- Умер трехкратный олимпийский чемпион гимнаст Александр Дитятин
- Актер Маклаков опроверг сообщения о проблемах со здоровьем
- Посол Долгов оценил шансы Эрдогана повлиять на Зеленского
- Трамп не помирит Иран с Израилем, но «оторвёт» от России
- Котяков: Маткапиталом в 2026 году воспользуются 1,7 млн граждан
- Россиянка Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA в Китае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru