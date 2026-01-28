Собянин: Системе центрального теплоснабжения Москвы — 95 лет
Система центрального теплоснабжения Москвы отмечает 95-летие. Об этом в своём Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Он сообщил, что в 1931 году центральное отопление появилось в центре Москвы. Протяжённость первых тепловых магистралей составила шесть километров. В настоящее время длина трубопроводов уже около 19 тысяч километров.
Градоначальник отметил, что систему теплоснабжения столицы обслуживает ПАО «Мосэнерго», которое является крупнейшим производителем тепловой энергии в мире. Это связано с тем, что ежегодно Москва потребляет около 80 млн гигакалорий — как «некоторые государства».
«Для нас важно, чтобы система работала как часы, а в домах москвичей было уютно и тепло», — заключил мэр.
Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва входит в тройку наиболее освещённых мегаполисов планеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
