Собянин: Системе центрального теплоснабжения Москвы — 95 лет

Он сообщил, что в 1931 году центральное отопление появилось в центре Москвы. Протяжённость первых тепловых магистралей составила шесть километров. В настоящее время длина трубопроводов уже около 19 тысяч километров.

Градоначальник отметил, что систему теплоснабжения столицы обслуживает ПАО «Мосэнерго», которое является крупнейшим производителем тепловой энергии в мире. Это связано с тем, что ежегодно Москва потребляет около 80 млн гигакалорий — как «некоторые государства».

«Для нас важно, чтобы система работала как часы, а в домах москвичей было уютно и тепло», — заключил мэр.

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва входит в тройку наиболее освещённых мегаполисов планеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».