Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения

Более 290 километров сетей водоснабжения и водоотведения построили и реконструировали в Москве в минувшем году. Об этом сообщил в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В 2025 году мы построили почти 180 километров сетей, реконструировали и отремонтировали больше 110 километров старых. В частности, обновили сети на Волгоградском проспекте и Щелковском шоссе во время комплексного благоустройства», — указал градоначальник.

Строительство и реконструкцию ведут в основном с использованием бестраншейных технологий, сокращая количество земляных работ.

Чаще всего для прокладки сетей применяют метод горизонтально направленного бурения и щитовой проходки. При реконструкции используется технология «труба в трубе», новую трубу прокладывают внутри уже существующей, она становится своеобразным футляром.

Во время строительства и реконструкции сетей применяют отечественные материалы. Трубы из полиэтилена и стеклопластика отличаются повышенной прочностью и меньше накапливают отложения.

