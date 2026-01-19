Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения
Более 290 километров сетей водоснабжения и водоотведения построили и реконструировали в Москве в минувшем году. Об этом сообщил в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.
«В 2025 году мы построили почти 180 километров сетей, реконструировали и отремонтировали больше 110 километров старых. В частности, обновили сети на Волгоградском проспекте и Щелковском шоссе во время комплексного благоустройства», — указал градоначальник.
Строительство и реконструкцию ведут в основном с использованием бестраншейных технологий, сокращая количество земляных работ.
Чаще всего для прокладки сетей применяют метод горизонтально направленного бурения и щитовой проходки. При реконструкции используется технология «труба в трубе», новую трубу прокладывают внутри уже существующей, она становится своеобразным футляром.
Во время строительства и реконструкции сетей применяют отечественные материалы. Трубы из полиэтилена и стеклопластика отличаются повышенной прочностью и меньше накапливают отложения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Иркутской области задержан подозреваемый в подготовке теракта
- Президент Сирии отменил свой визит в Германию
- Вложены миллиарды: Роскомнадзор анонсировал новые блокировки и удаления
- В Китае при взрыве на металлургическом заводе пострадали 84 человека
- МВД предупредило о мошеннической рассылке с просьбой перезвонить в «техподдержку»
- Самолеты Ил-114-300 и SJ-100 впервые покажут за рубежом
- Под Челябинском мужчина погиб при взрыве газа в жилом доме
- Трамп заявил о намерении устранить «российскую угрозу» для Гренландии
- Учения и «торговая базука»: Чем Европа ответит на угрозы Трампа из-за Гренландии
- В аэропорту Махачкалы самолет выкатился за пределы ВПП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru