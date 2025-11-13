Собянин: С МСД появится прямой выезд на улицу Академика Королева
Строительство дороги-связки между МСД и улицей Академика Королёва будет завершено в 2026 году. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в рамках проекта будет построен путепровод через железнодорожные пути МЦД-3 и продлена Валаамская улица, что обеспечит прямой выезд с МСД на улицу Академика Королёва.
Градоначальник отметил, что в результате время в пути для жителей районов Останкинский, Тимирязевский, Марфино и Бутырский сократится в среднем на 20 минут, параллельно снизится нагрузка на существующую дорожную сеть.
«В рамках проекта будет построено 7 км дорог, включая 3 искусственных сооружения: эстакады-съезды и путепровод. Также возведут 2 надземных перехода», - добавил мэр.
Ранее Собянин дал старт строительству метро от «Щелковской» до «Гольянова», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Священник Островский объяснил желание молодежи венчаться
- Онищенко призвал не паниковать из-за РСВ
- Сверхчеловек, а не слабак: «Ария» о новом альбоме, трендах и рок-героях
- Ресторатор Миронов подтвердил отток посетителей в фастфуд
- Актриса Троянова заочно получила восемь лет колонии за призывы к терроризму
- Биолог призвал не бояться супербактерий с Украины
- Россиянам назвали популярные схемы финансового мошенничества
- Госдума поддержала наказание за езду без ОСАГО только раз в сутки
- Компетенции и подколы: Чем Мединский «обидел» украинскую делегацию
- Песков обвинил украинскую делегацию в нарушении правил дипломатии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru