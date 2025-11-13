Собянин: С МСД появится прямой выезд на улицу Академика Королева

По его словам, в рамках проекта будет построен путепровод через железнодорожные пути МЦД-3 и продлена Валаамская улица, что обеспечит прямой выезд с МСД на улицу Академика Королёва.

Градоначальник отметил, что в результате время в пути для жителей районов Останкинский, Тимирязевский, Марфино и Бутырский сократится в среднем на 20 минут, параллельно снизится нагрузка на существующую дорожную сеть.

«В рамках проекта будет построено 7 км дорог, включая 3 искусственных сооружения: эстакады-съезды и путепровод. Также возведут 2 надземных перехода», - добавил мэр.

Ранее Собянин дал старт строительству метро от «Щелковской» до «Гольянова», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».