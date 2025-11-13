В московской школе отец ученика избил педагога

Отец ученика пятого класса одной из московских школ избил учителя. Об этом со ссылкой на столичный департамент образования и науки сообщает RT.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в образовательном учреждении на северо-востоке Москвы. Что стало причиной конфликта не раскрывается.

«В школу вызвана скорая помощь и полиция. С родителем будут разбираться правоохранительные органы. Школа проведёт внутреннее расследование», - говорится в сообщении.

Ранее ученик 10 класса одной из московских школ избил учителя, в результате женщина была госпитализирована, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
