В московской школе отец ученика избил педагога
Отец ученика пятого класса одной из московских школ избил учителя. Об этом со ссылкой на столичный департамент образования и науки сообщает RT.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в образовательном учреждении на северо-востоке Москвы. Что стало причиной конфликта не раскрывается.
«В школу вызвана скорая помощь и полиция. С родителем будут разбираться правоохранительные органы. Школа проведёт внутреннее расследование», - говорится в сообщении.
Ранее ученик 10 класса одной из московских школ избил учителя, в результате женщина была госпитализирована, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
