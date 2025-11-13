СМИ: Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции
13 ноября 202516:54
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров добился снятия ограничений на перемещения. Об этом пишет Le Figaro.
Источники газеты утверждают, что соответствующее решение было принято судом ещё 10 ноября.
Отмечается, теперь Дуров может спокойно покидать территорию Франции и при этом не отмечаться в участке полиции Ниццы.
Летом 2024 года основатель Telegram был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже по нескольким обвинениям. По словам Дурова, его арест был ошибкой французской полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
