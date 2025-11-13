СМИ: Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции

Источники газеты утверждают, что соответствующее решение было принято судом ещё 10 ноября.

Отмечается, теперь Дуров может спокойно покидать территорию Франции и при этом не отмечаться в участке полиции Ниццы.

Летом 2024 года основатель Telegram был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже по нескольким обвинениям. По словам Дурова, его арест был ошибкой французской полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».