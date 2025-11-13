Ефимов: Новый пешеходный маршрут появится в Мневниковской пойме
На территории Мневниковской поймы появятся два пешеходных моста, благодаря чему у жителей прилегающих районов, которые были разделены рекой, появится новая возможность для прогулок и отдыха. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Мневниковская пойма – активно развивающаяся территория на северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники. Здесь формируется современная многофункциональная застройка, включающая в себя жилые комплексы, общественно-деловые центры, объекты культуры и спорта, а также зоны отдыха», - рассказал Ефимов.
По его словам, сейчас строятся два моста в западной и восточной частях поймы, чтобы развить пешеходные связи. Открытие объектов запланировано на 2027 год. К этому сроку граждане получат прямой рекреационный маршрут между районами Филевский Парк и Крылатское.
На западной части поймы пешеходный мост через Москву-реку свяжет Проектируемый проезд № 1074 и улицу Нижние Мневники с Островной улицей.
В свою очередь руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков заявил, что мост длинной 200 метров между Мневниковкой поймой и парком “Фили” сделают в серых оттенках с красными акцентами. По задумке он будет сочетаться с Гагаринским мостом, у которого арки тоже алого цвета, и со строящимся мостом в створе улицы Островной.
Как отметили в Мосгосстройнадзоре, инспекторы сделали для каждого объекта индивидуальную программу проверок. Первые выезды на объект запланированы на конец ноября – начало декабря.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве второго пешеходного моста в Мневниковской пойме.
