Собянин: Реконструкция стадиона «Торпедо» выходит на финишную прямую

По его словам, благодаря реконструкции спортивный объект превратится в современную футбольную арену для проведения соревнований всероссийского и международного уровня. Он будет вмещать 15 тысяч зрителей. Искусственный газон будет соответствовать как стандартам РФС, так и УЕФА.

Градоначальник отметил, что строительная готовность составляет 70%. Рабочие уже выполнили монолитные работы, монтаж металлоконструкций, устройство кровли, основного покрытия центрального игрового и большого тренировочного полей. Ведутся отделка и благоустройство, а также фасадные работы.

«Рядом со стадионом предусмотрены тренировочные поля с искусственным покрытием и подогревом... На стадионе открыта детская футбольная академия, появится также музей ФК «Торпедо Москва», - заключил мэр.

Ранее компания «ДелоСпорт» и Федерация регби РФ открыли в Москве новый регбийный стадион «Фили», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

