Собянин: Реконструкция Киностудии Горького выходит на финишную прямую

Он указал, что в первый и второй этапы работ также вошла реконструкцию ряда объектов. Это производственный комплекс, Центр костюма и реквизита, многофункциональный широкоформатный зал «Горький холл», сервисный центр, лабораторный корпус с лекторием для проведения деловых мероприятий.

Градоначальник отметил, что третий этап, а именно капитальный ремонт существующих съёмочных павильонов и вспомогательных помещений, будет завершён до конца 2025 года.

Собянин также напомнил, что в масштабную модернизацию Киностудии Горького также входят работы на площадке в Валдайском проезде.

«Всего это будет больше 100 тысяч квадратных метров современных съемочных площадей, образовательных, технологических и лучших съемочных центров не только Москвы, но и России», - заключил мэр.

