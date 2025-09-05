Собянин: Реконструкция Киностудии Горького выходит на финишную прямую
Новые съемочные павильоны открылись на исторической площадке Киностудии Горького на улице Сергея Эйзенштейна. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он указал, что в первый и второй этапы работ также вошла реконструкцию ряда объектов. Это производственный комплекс, Центр костюма и реквизита, многофункциональный широкоформатный зал «Горький холл», сервисный центр, лабораторный корпус с лекторием для проведения деловых мероприятий.
Градоначальник отметил, что третий этап, а именно капитальный ремонт существующих съёмочных павильонов и вспомогательных помещений, будет завершён до конца 2025 года.
Собянин также напомнил, что в масштабную модернизацию Киностудии Горького также входят работы на площадке в Валдайском проезде.
«Всего это будет больше 100 тысяч квадратных метров современных съемочных площадей, образовательных, технологических и лучших съемочных центров не только Москвы, но и России», - заключил мэр.
Ранее Собянин заявил о завершении комплексной реконструкции исторического стадиона «Металлург» на Семеновской набережной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
