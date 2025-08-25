Собянин объявил о завершении реконструкции поликлиники в районе Северный
Современная детско-взрослая поликлиника откроется после реконструкции в районе Северный уже этой осенью. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в ходже работ был отремонтирован фасад здания, выполнена замена всех инженерных систем и лифтов, сделана современная навигация и пандусы.
Градоначальник отметил, что в медучреждении работают филиалы консультативно-диагностического центра (КДЦ) № 6 и детской городской поликлиники № 125.
«Поликлиника оснащена новым оборудованием: маммографом, цифровыми рентгенами, аппаратами УЗИ и ЛОР-комбайнами. Благодаря этому врачам доступны современные виды диагностики», - написал Собянин.
Он добавил, что медучреждение сможет принимать больше 1,5 тысячи пациентов в смену.
Ранее Собянин заявил, что в Коммунарке открылся новый филиал поликлиники «Троицкая», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Попытки спасения российской альпинистки в горах Киргизии прекратились
- Захарова назвала «бандитизмом» удары по нефтепроводу «Дружба»
- Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
- Генпрокурор Краснов подал заявление на пост главы Верховного суда РФ
- «Есть скамейка запасных»: Рогов назвал, кем могут заменить Зеленского
- HR-специалисты поспорили об увольнении за неопрятный внешний вид
- В Госдуме объяснили, почему по Банковой не ударили «Орешником»
- Путин рассказал президенту Ирана о встрече с Трампом
- «Беспредельщики!»: BadComedian упрекнул YouTube за «улучшение» качества видео
- Сына Кадырова наградили медалью «Защитник Чеченской Республики»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru