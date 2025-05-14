Собянин: Реконструкция исторического стадиона «Металлург» завершится в этом году
Работы по реконструкции исторического стадиона «Металлург» на Яузе, который был передан Московскому государственному техническому университету имени Баумана, будут завершены в 2025 году. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, на объекте будет создана полноценная спортивная инфраструктура. Она будет включать универсальную арену с искусственной травой и подогревом, на которой можно будет проводить матчи по футболу и регби.
Также проектом предусмотрены восемь беговых дорожек и дополнительные дорожки для разминки и коротких забегов, комплекс с залами для борьбы и гимнастики, медпункт, зоны с уличными тренажёрами и воркаут-комплексами, центральная площадь для массовых мероприятий.
«Я уверен, что в этом году Бауманка, помимо прекрасных корпусов, получит ещё и первоклассный стадион», — подчеркнул градоначальник во время осмотра работ.
Ректор МГТУ Михаил Гордин, в свою очередь, добавил, что реконструированный стадион поможет полностью удовлетворить потребность вуза в спортобъектах.
Ранее Собянин заявил, что в Москве до 2032 года планируется обновить около 700 зданий средних учебных заведений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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