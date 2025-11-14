Собянин рассказал о завершении второго этапа благоустройства «Сокольников»

Он рассказал, что реконструкция была необходима, так как многие вещи в парке «уже просто вышли из строя».

По словам градоначальника, уже закончены первые две очереди, в том числе работают пляжная и прогулочная зоны. Также завершено строительство в партерной зоне, где в настоящее время идёт «пусконаладка».

«И мы 1 декабря её тоже откроем. С катком, павильонами, спортивными и детскими площадками и так далее. Ну и останется на будущий год еще третья очередь», — заключил мэр.

Ранее стало известно, что парк площадью около 100 квадратных метров будет создан в Москве в жилом районе ÁLIA, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

