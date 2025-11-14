Сергей Собянин рассказал о масштабном развитии инфраструктуры ТиНАО

После присоединения Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) к Москве был создан инженерный каркас, обеспечивающий комфорт сотен тысяч горожан, и прошли масштабные преобразования. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

В ТиНАО постоянно проводят работы по обновлению и развитию системы энергоснабжения. Так, в Краснопахорском районе возводят современную подстанцию, а в Коммунарке в 2019 году открыли питающую четыре населенных пункта подстанцию и завершают строительство еще одной. В текущем году началось проектирование двух новых объектов, четыре существующие высоковольтные подстанции планируют обновить.

Чтобы обеспечить надежное водоснабжение жителей округа, с 2012 года здесь реконструировали 24 водозаборных узла, водоснабжение 18 объектов перевели на воду Западной станции водоподготовки, ведется реконструкция водозаборных узлов «Пансионат “Пахра”», «Киевский» и «ФИАН». Кроме того, в ТиНАО построили и обновили 11 очистных сооружений в поселках Подсобного Хозяйства Минзаг, Щапово, Курилово, Рогово, Птичное, Кокошкино, Киевском, Шишкин Лес, селе Кленово, деревнях Марушкино и Бабенки. В деревне Яковлево построили современную канализационную насосную станцию, перекачивающую сток для очистки на обновленные объекты. В Щербинке начали реконструкцию КНС «Поселок Фабрики имени 1 Мая», при этом на месте очистных сооружений «Ватутинки-1», «Красное», «Пучково» и «Приволье» строят еще несколько станций.

За пять лет в округе реконструировали 32 источника теплоснабжения, построили 61, возвели несколько сотен системообразующих газопроводов и крупные газорегуляторные пункты «Ликовский», «Десна» и «Никольский». В свою очередь, в поселке Армейском строят комплекс АО «Мосгаз».

Ежегодно проводится благоустройство новых территорий и создание инфраструктуры для автобусных маршрутов. В прошлом году власти улучшили транспортную и пешеходную связь между деревнями Рассудово и Ожигово, создали инфраструктуру для городского транспорта от деревни Песье до поселка Щапово, улучшили доступность оздоровительного комплекса «Десна».

В Щербинке благоустроили улицы Барышевская Роща и Энгельса и создали инфраструктуру для автобусных маршрутов. Также были завершены работы по улучшению доступности Дорожной улицы в деревне Яковлевское, а в Рассказовке провели благоустройство и обновление инфраструктуры для маршрутов автобусов на Боровской улице. В Коммунарке по просьбе жителей оборудовали выезд из садоводческого некоммерческого товарищества «Филатов Луг» в сторону одноименной улицы и Филатовского шоссе с тротуарами и светофором.

Всего в 2025 году в ТиНАО благоустроили 28 улиц площадью 273,9 тысячи квадратных метров. В прошлом году в Щербинке в поселке Фабрики имени 1 Мая провели благоустройство набережной реки Десны, в районе Внуково — парка «Ручеек», в Краснопахорском — парка «Красная Пахра», в Бекасове — фестивально-прогулочого парка «Сосны» и дворов в жилом комплексе «Борисоглебское». С 2020 года открыт парк «Филатов луг» на окраине Ульяновского лесопарка, где обустроена освещенная велопешеходная трасса.

Кроме того, завершилось комплексное благоустройство около станции метро «Аэропорт Внуково», здесь в том числе организовали удобную пересадку между разными видами транспорта и сделали безопасный переход к аэропорту. Обустроен и пешеходный маршрут от жилой застройки к станции метро. В этом году запланировано благоустройство Центрального парка в районе Внуково. В прошлом году закончили работы около новых станций «Тютчевской», «Коммунарки», «Корниловской» и «Новомосковской» Троицкой линии и «Потапово» Сокольнической линии. У станции метро «Коммунарка» благоустроили пространство у Дома культуры на улице Александры Монаховой. Кроме того, в 2024-м завершили благоустройство территорий рядом у станции «Пыхтино» Солнцевской линии.

В текущем году благоустроили автодорогу между Былово и Поляны. Здесь расширили проезжую часть, уложили асфальт, привели в порядок тротуары, озеленили территорию, установили современные павильоны на остановочных пунктах и оборудовали разворотную площадку у СНТ «Поляны».

