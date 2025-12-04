Собянин рассказал о возможностях для зимнего отдыха в Москве
Инфраструктура для зимнего отдыха была создана по всей Москве. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, всего для москвичей и гостей столицы откроют 4 312 объектов. В этот список вошли 1 295 катков, в том числе одна из крупнейших ледовых площадок Москвы на ВДНХ, каток на Царской набережной в музее-заповеднике «Коломенское» и самый большой в России мультимедийный каток на территории олимпийского комплекса «Лужники».
Помимо катков в перечень объектов для любителей зимних активностей включили 429 лыжных трасс, 211 ледяных горок, 20 снежных городков, семь горнолыжных комплексов и 25 лыжных баз, пять мест для катания на санях и тюбингах, 2 320 универсальных площадок для зимних видов спорта.
«Открылись первые 11 круглогодичных спортплощадок вблизи жилых домов. Зимой они будут работать как катки, а летом — как площадки для баскетбола, волейбола, бадминтона или футбола», - добавил градоначальник.
Ранее в столичном департаменте спорта объявили, что проведение бесплатных спортивных игр для семей стартует 6 декабря в рамках проекта «Зима в Москве», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Певица Клава Кока восхитилась Ваней Дмитриенко в «прайм-эре»
- Музыкальная комедия и семейное кино: Что придет на смену сказкам в прокате
- Путин прибыл в Индию с государственным визитом
- Продюсер Златопольский: Женщины составляют 70% аудитории кинотеатров
- Глава Рослесхоза исключил деффицит новогодних елок
- Взрывной рост заболеваемости аутизмом в России рассорил психиатров
- СМИ: Макрон и Мерц предупредили Зеленского о возможном предательстве США
- Почему итальянцы «переобулись» в вопросе поддержки Украины
- Режиссер «Трудных подростков»: Большие премьеры невозможно поставить на поток
- «Белое вино с водой»: Как выбрать менее калорийный алкоголь к Новому году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru