Собянин рассказал о возможностях для зимнего отдыха в Москве

По его словам, всего для москвичей и гостей столицы откроют 4 312 объектов. В этот список вошли 1 295 катков, в том числе одна из крупнейших ледовых площадок Москвы на ВДНХ, каток на Царской набережной в музее-заповеднике «Коломенское» и самый большой в России мультимедийный каток на территории олимпийского комплекса «Лужники».

Помимо катков в перечень объектов для любителей зимних активностей включили 429 лыжных трасс, 211 ледяных горок, 20 снежных городков, семь горнолыжных комплексов и 25 лыжных баз, пять мест для катания на санях и тюбингах, 2 320 универсальных площадок для зимних видов спорта.

«Открылись первые 11 круглогодичных спортплощадок вблизи жилых домов. Зимой они будут работать как катки, а летом — как площадки для баскетбола, волейбола, бадминтона или футбола», - добавил градоначальник.

Ранее в столичном департаменте спорта объявили, что проведение бесплатных спортивных игр для семей стартует 6 декабря в рамках проекта «Зима в Москве», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

