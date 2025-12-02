Сергунина: 17 катков с искусственным льдом уже открыли в парках Москвы
В парках Москвы этой зимой будет работать 28 катков, подведомственных Департаменту культуры. Об этом заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
По её словам, для москвичей и гостей гостей уже открылись 17 площадок с искусственным льдом. Это, в том числе, катки в Таганском парке, усадьбе Воронцово, парках «Фили» и «Красная Пресня».
«Помимо сеансов катания, для посетителей организуют мастер-классы и ледовые шоу», - отметила Сергунина.
Она добавила, что ещё 11 ледовых площадок с натуральным покрытием будут открыты при установлении минусовой температуры.
Ранее Сергунина заявила, что на площадках «Московских сезонов» этой зимой откроются 26 катков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Пропадёт колорит!»: Актер «Квартета И» заступился за фильмы с алкогольными сценами
- Эхо Второй мировой: Египет не сможет забрать музейные экспонаты у России
- Песков: Европейцы хотят просто украсть российские деньги
- Россиянам разъяснили, могут ли квас и кефир дать ложный результат алкотестера
- Песков: Россия открыта для переговоров, но должна достичь своих целей
- CAS постановил допустить российских лыжников к международным соревнованиям
- Семье Ларисы Долиной отказали в гранте на 76 миллионов рублей
- Недетские потери: Почему рынок российской анимации просел почти вдвое
- Песков: Россия и Индия обсуждают соглашение о трудовой миграции
- Рейс Новый Уренгой - Омск экстренно сел в Тюмени
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru