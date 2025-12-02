Сергунина: 17 катков с искусственным льдом уже открыли в парках Москвы

По её словам, для москвичей и гостей гостей уже открылись 17 площадок с искусственным льдом. Это, в том числе, катки в Таганском парке, усадьбе Воронцово, парках «Фили» и «Красная Пресня».

«Помимо сеансов катания, для посетителей организуют мастер-классы и ледовые шоу», - отметила Сергунина.

Она добавила, что ещё 11 ледовых площадок с натуральным покрытием будут открыты при установлении минусовой температуры.

Ранее Сергунина заявила, что на площадках «Московских сезонов» этой зимой откроются 26 катков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».