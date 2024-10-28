Собянин рассказал о вкладе креативных индустрий в экономику Москвы
Вклад креативных индустрий в экономику столицы вырос на 35% за два года, рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в общей сумме в 2023-м компании перечислили в налоговую 392,3 млрд рублей. По его словам, столько же приходит от образования и бытовых услуг.
Собянин рассказал, что основой роста креативной экономики города стали кадры – за 2024 год количество занятых в сфере увеличилось на 12%.
Мэр уточнил, что для предпринимателей в Москве действует целый комплекс мер поддержки.
Так, Агентство креативных индустрий Москвы является организатором более 10 программ, среди которых «Киношоурум», «Дизайн-цех» и проект «ПРО.Креатус». По словам мэра, в 2025 году в «Сколково» состоится открытие первого в России кластера видеоигр и анимации.
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