Собянин рассказал о вкладе креативных индустрий в экономику Москвы

Вклад креативных индустрий в экономику столицы вырос на 35% за два года, рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в общей сумме в 2023-м компании перечислили в налоговую 392,3 млрд рублей. По его словам, столько же приходит от образования и бытовых услуг.