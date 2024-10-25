Собянин рассказал, как работают специализированные шок-центры Москвы

По его словам, в настоящее время в столице работают 14 специализированных центров, куда доставляют пациентов с обширным острым инфарктом миокарда, для которых «самую большую угрозу представляет кардиогенный шок».

«Повреждённое сердце плохо обеспечивает жизненно важные органы кровью, а значит, кислородом. В такой ситуации важны оперативность и профессионализм врачей», — написал Мэр Москвы.

Отмечается, что московские шок-центры оснащены самым современным оборудованием, а работающие в них команды специалистов прошли дополнительное обучение.

Ранее Собянин заявил, что в 23 стационарах Москвы был внедрен сервис «Цифровая реанимация», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».