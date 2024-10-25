Собянин рассказал, как работают специализированные шок-центры Москвы
Несколько тысяч человек были спасены за два года в московских шок-центрах. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в настоящее время в столице работают 14 специализированных центров, куда доставляют пациентов с обширным острым инфарктом миокарда, для которых «самую большую угрозу представляет кардиогенный шок».
«Повреждённое сердце плохо обеспечивает жизненно важные органы кровью, а значит, кислородом. В такой ситуации важны оперативность и профессионализм врачей», — написал Мэр Москвы.
Отмечается, что московские шок-центры оснащены самым современным оборудованием, а работающие в них команды специалистов прошли дополнительное обучение.
Ранее Собянин заявил, что в 23 стационарах Москвы был внедрен сервис «Цифровая реанимация», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина выпустила девять дронов по Курской, Брянской и Орловской областям
- Путин включил Жогу в состав Совбеза
- Путин назначил нового посла РФ в Швеции
- В России могут внедрить биометрию в сервисы для аренды электросамокатов
- Песков заявил об «аномалиях» в ходе референдума в Молдавии
- Минобороны: ВСУ попытались прорвать границу в направлении Нового Пути
- В России стартовал «Большой фестиваль мультфильмов»
- Суд арестовал экс-замглавы Минэнерго РФ Яновского
- «Сценарий готов, а актеров нет»: Сценарист Алиев о грядущем сериале про Пушкина
- РСТ: Египет и Таиланд возглавили топ направлений на новогодние праздники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru