Собянин рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в Ясеневе

Обновленный спорткомплекс открылся на улице Вильнюсской в московском районе Ясенево. Старые комплексы в столице реконструируют по новой программе, напомнил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в Ясеневе обновят три спортивных объекта.

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Жители Ясенева получили за последние годы уникальную инфраструктуру для спорта и здорового образа жизни: центр фигурного катания, BMX-велодром, детский бассейн, футбольный стадион и множество качественных спортивных комплексов во дворах и на зеленых территориях.

Спортивный городок между домами 1 и 5/10 на Литовском бульваре появился летом.Он состоит из футбольного поля с искусственной травой, площадки для игры в волейбол, столов для настольного тенниса, площадки для панна-футбола, уличных силовых тренажеров, площадки для воркаута и качелей.

Кроме того, в текущем году в Ясеневе завершился ремонт двух крупных спорткомплексов: на улицах Вильнюсской и Рокотова.

В октяюре сообщалось, что в Гольянове практически достроен спорткомплекс «Алтайский».





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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
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