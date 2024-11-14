Собянин рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в Ясеневе

Жители Ясенева получили за последние годы уникальную инфраструктуру для спорта и здорового образа жизни: центр фигурного катания, BMX-велодром, детский бассейн, футбольный стадион и множество качественных спортивных комплексов во дворах и на зеленых территориях.

Спортивный городок между домами 1 и 5/10 на Литовском бульваре появился летом.Он состоит из футбольного поля с искусственной травой, площадки для игры в волейбол, столов для настольного тенниса, площадки для панна-футбола, уличных силовых тренажеров, площадки для воркаута и качелей.

Кроме того, в текущем году в Ясеневе завершился ремонт двух крупных спорткомплексов: на улицах Вильнюсской и Рокотова.

В октяюре сообщалось, что в Гольянове практически достроен спорткомплекс «Алтайский».









