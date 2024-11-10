Ефимов: В первой половине 2025 года в Южном Бутове достроят спорткомплекс «Максимум»
В первой половине 2025 года в Южном Бутове планируют достроить спорткомплекс «Максимум». Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он напомнил, что двухэтажное здание площадью свыше 8,5 тысячи квадратных метров на Остафьевской улице у станции метро «Бунинская аллея» строят в рамках программы «Спорт Москвы».
«Его единая пропускная способность составит более двух тысяч человек в день. На объекте уже приступили к пусконаладочным работам. Общая готовность спортивного комплекса превысила 80%», - сообщил Ефимов.
По словам руководителя Департамента гражданского строительства Москвы Рафика Загрутдинова, на объекте уже полностью завершились фасадные работы, рабочие также установили вывески. Он отметил, что чистовые работы в комплексе выполнены на 65%, а на внутренних и наружных инженерных сетях — на 98%.
В спорткомплексе будут функционировать бассейны для оздоровительного плавания и обучения детей, зал для занятий физподготовкой и ледовое поле. К тому же строящийся объект будет пригоден для маломобильных граждан.
Отмечается, что в зоне с бассейном будет предусмотрено двусветное пространство, где высота потолков составит почти 14 м. При этом в зоне ледовой арены уже поставили ледозаливочную машину, обеспечивающую необходимое обслуживание покрытия. Между тем, в зале для общей физической подготовки завершено устройство паркета, и спортивная зона полностью готова к установке оборудования.
Благоустройство прилегающей территории объекта было выполнено наполовину. Сейчас там продолжают укладывать плитку и асфальт, а также рабочие разбивают газон и устанавливают бетонное основание в зоне будущего сквера.
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