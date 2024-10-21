Загрутдинов: В Гольянове почти достроен спорткомплекс «Алтайский»
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Алтайский» в Гольянове готов на 85%, заявил глава департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Он уточнил, что в здании полностью закончены кровельные и монолитные работы.
«На финальный этап вышла установка светильников в фасадных ламелях. Полностью смонтированы наружные инженерные сети и системы водоподготовки. Внутренние отделочные работы выполнены на 80%, а благоустройство территории – на 40%», – отметил он.
Общая площадь здания составит около четырех тысяч квадратных метров. В нем расположатся два бассейна длиной 16 и 25 метров. Для детей оборудуют бассейн шесть метров в ширину и 10 метров в длину.
В новом ФОК создадут зал для групповых занятий, буфет, раздевалки. Внешний облик спорткомплекса будет выполнен в черном, белом, красном и сером цветах с установкой панорамного остекления.
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