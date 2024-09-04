Собянин рассказал о планах развития инженерно-коммунальной инфраструктуры

Градоначальник указал, что без адекватного развития инфраструктуры невозможно реализовать проекты в образовании, здравоохранении, жилищном строительстве и на транспорте.

По его словам, в Москве продолжается строительство жилой и коммерческой недвижимости, расширяется электрификация транспорта, растёт потребность в газе, воде, тепле. Поэтому в стратегию заложены десятки мероприятий по развитию инженерно-коммунальной инфраструктуры.

«Город продолжит реконструкцию ТЭЦ и строительство новых котельных, развитие сетей электро- и теплоснабжения, модернизацию и расширение газовых сетей, увеличение мощностей водоснабжения, строительство и реконструкцию очистных сооружений, прежде всего в новых районах», - подчеркнул мэр.

Ранее Собянин заявил, что около 760 производств создают электронику и приборы для транспортных средств и дорожной инфраструктуры Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

