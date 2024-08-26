Собянин: В Москве началось тестирование инноваций по повышенным грантам

Получатели повышенных грантов на тестирование инноваций в Москве начали испытания своих разработок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как напомнил градоначальник, такие гранты выделяют участникам межотраслевых кластеров, реализующих совместные проекты в различных сферах, в том числе в строительстве, экологии, медицине.

Первые гранты получили две организации. Одна из компаний создала веб-платформу онлайн-стажировки и карьерного старта ИТ-специалистов, которая будет протестирована на базе одного из колледжей Москвы. Другое предприятие разрабатывает и производит интеллектуальные накопители электроэнергии, резервирующие ее на время отключений.

В Москве действует свыше 240 площадок для тестирования новых технологий и продуктов и технологий, всего за 3,5 года разработчики получили 253 гранта на сумму почти 441 млн рублей.

