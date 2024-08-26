Собянин: В Москве началось тестирование инноваций по повышенным грантам
Получатели повышенных грантов на тестирование инноваций в Москве начали испытания своих разработок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как напомнил градоначальник, такие гранты выделяют участникам межотраслевых кластеров, реализующих совместные проекты в различных сферах, в том числе в строительстве, экологии, медицине.
Первые гранты получили две организации. Одна из компаний создала веб-платформу онлайн-стажировки и карьерного старта ИТ-специалистов, которая будет протестирована на базе одного из колледжей Москвы. Другое предприятие разрабатывает и производит интеллектуальные накопители электроэнергии, резервирующие ее на время отключений.
В Москве действует свыше 240 площадок для тестирования новых технологий и продуктов и технологий, всего за 3,5 года разработчики получили 253 гранта на сумму почти 441 млн рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Омском НПЗ загорелось технологическое оборудование
- Путин: Доходы российского бюджета за 7 месяцев достигли 20 трлн рублей
- Военные РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине
- В ЧВК «Вагнер» опровергли участие бойцов компании в СВО
- Путин заявил о росте ВВП на 4,6% в первом полугодии
- Фильм «Ворон» возглавил российский кинопрокат в уикенд
- Минобороны: Курская область получила дополнительную артиллерию
- СМИ: В Саратове женщина не пострадала при атаке ВСУ, потому что уехала рожать
- Дрон ВСУ попытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле
- В Омске задержан передававший Украине данные об оборонном предприятии мужчина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru