Собянин рассказал, каким будет мост между Мневниковской поймой и Крылатским
В Москве стартовало строительство пешеходного моста между Мневниковской поймой и Крылатским. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, мост соединит улицу Островную с Проектируемым проездом № 1074 и улицей Нижние Мневники, благодаря чему «местные жители получат новую пешеходную связь между двумя районами», а также комфортный маршрут к Гребному каналу и другим объектам.
«Мост будет с арками, напоминающими крылья. Его пролет украсят декоративными деталями красного цвета. Разместят архитектурно-художественную подсветку», - написал Собянин.
Мэр добавил, что завершить работы, которые ведутся на обоих берегах Москвы-реки, планируется в 2027 году.
Ранее Собянин открыл движение по новому комплексу дорог в кинематографическом квартале Раменок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
