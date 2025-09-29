Собянин рассказал, каким будет мост между Мневниковской поймой и Крылатским

По его словам, мост соединит улицу Островную с Проектируемым проездом № 1074 и улицей Нижние Мневники, благодаря чему «местные жители получат новую пешеходную связь между двумя районами», а также комфортный маршрут к Гребному каналу и другим объектам.

«Мост будет с арками, напоминающими крылья. Его пролет украсят декоративными деталями красного цвета. Разместят архитектурно-художественную подсветку», - написал Собянин.

Мэр добавил, что завершить работы, которые ведутся на обоих берегах Москвы-реки, планируется в 2027 году.

Ранее Собянин открыл движение по новому комплексу дорог в кинематографическом квартале Раменок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

