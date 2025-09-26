Собянин объявил о завершении реставрации Ростокинского акведука

Он уточнил, что Ростокинский акведук, который расположен на границе районов Ростокино и Алексеевский, был построен в 1783–1784 годах. Главной задачей реставраторов было возвращение ему исторического облика и приспособление к современному использованию.

Мэр отметил, что после завершения работ акведук не только получил новую жизнь, но и стал частью прогулочного маршрута нового парка «Яуза».

«Теперь здесь также можно увидеть, как работала система водоснабжения столицы два века назад. Для этого в галерее воссоздали исторический желоб с имитацией водотока», — написал градоначальник.

Ранее Собянин заявил о завершении реставрации исторического здания Театра Олега Табакова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

