Собянин объявил о завершении реставрации Ростокинского акведука
В Москве завершена реставрация объекта культурного наследия федерального значения - Ростокинского акведука. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что Ростокинский акведук, который расположен на границе районов Ростокино и Алексеевский, был построен в 1783–1784 годах. Главной задачей реставраторов было возвращение ему исторического облика и приспособление к современному использованию.
Мэр отметил, что после завершения работ акведук не только получил новую жизнь, но и стал частью прогулочного маршрута нового парка «Яуза».
«Теперь здесь также можно увидеть, как работала система водоснабжения столицы два века назад. Для этого в галерее воссоздали исторический желоб с имитацией водотока», — написал градоначальник.
Ранее Собянин заявил о завершении реставрации исторического здания Театра Олега Табакова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
