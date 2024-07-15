Собянин рассказал, каким будет флагманский центр больницы имени Буянова

По словам градоначальника, работа центра будет проходить по новому стандарту, подразумевающему уникальные цифровые технологии, мультидисциплинарную бригаду специалистов и единые алгоритмы оказания экстренной помощи. Больницу оснастят более чем 1200 единицами современного оборудования для лечения и диагностики.

Всего в столице будет шесть флагманских центров, четыре из которых уже открылись. Приемные отделения многопрофильных стационаров Москвы также будут работать по единому стандарту экстренной помощи.

Ранее Собянин заявил, что больше 55 тысяч пациентов за год обратились за помощью во флагманский центр Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского.

