Собянин рассказал о первом месяце работы обновленных приемных отделений больниц

Новых пациентов готовы принять четыре полностью обновленные приемные отделения городских стационаров, открывшиеся после капремонта 26 апреля в ГКБ №13, ГКБ №24, больнице имени М.П. Кончаловского и ГКБ имени М.Е. Жадкевича. За прошедший месяц за медицинской помощью в них обратились свыше 10 тысяч человек. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Среди наиболее частых жалоб — хирургические патологии, сердечно-сосудистые заболевания и травмы различной локализации и степени тяжести.

По всем случаям обращения пациентов разработаны четкие алгоритмы. Распределить поток пациентов помогает цифровой ассистент «Триаж». Медсестры измеряют пациентам, жизни которых ничто не угрожает, артериальное давление, температуру тела, частоту пульса, частоту дыхания, сатурацию (уровень кислорода в крови), а также определяют степень интенсивности болевого синдрома и проводят первичный опрос-скрининг.

После этого ассистент «Триаж» определяет зону, куда направляется пациент: желтую или зеленую. При непосредственной угрозе жизни пациент попадает в красный поток, минуя зону триажного осмотра. Для таких больных заблаговременно готовится операционная либо место в реанимации.

Желтая и зеленая зоны — это диагностические залы, где все основано на принципах пациентоцентричности и «врач — к пациенту»: практически все исследования, кроме тех, которые проводятся при помощи тяжелой техники (например, КТ, МРТ, ангиография и эндоскопия), выполняются непосредственно у постели больного. Его по очереди осматривают профильный врач, врач ультразвуковой диагностики, медсестра, которые берет у пациента анализы и снимает электрокардиограмму, а также другие медработники.

Чаще всего пребывание в желтых и зеленых потоках занимает не более двух часов. В течение этого времени выполняются лабораторные и инструментальные исследования, необходимые для установки диагноза. От поступления больного до первичного осмотра врачом проходит порядка 15 минут.

В соответствии с новым стандартом оказания экстренной медпомощи сотрудники приемных отделений прошли специальное обучение, а также все врачи и медсестры флагманских центров.

Кроме того, новый стандарт экстренной помощи был внедрен в приемных отделениях Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», ГКБ имени С.С. Юдина, ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова, ГКБ № 23 имени И.В. Давыдовского и ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой.

Также по новому стандарту работают флагманские центры в ГКБ имени В.В. Вересаева, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, ГКБ имени С.П. Боткина и ГКБ № 15 имени О.М. Филатова. Здесь также трудятся медицинские психологи для нормализации эмоционального фона и социальные координаторы, которые занимаются решением бытовых вопросов, а сами помещения спланированы с учетом комфортной среды как для пациента, так и для его близких.

Также завершается создание флагманских центров в ГКБ имени Буянова и ГКБ № 1 имени Пирогова. Они, равно как и все многопрофильные стационары Москвы, перейдут на новый стандарт до конца 2024 года.

Также открылись после реконструкции приемные отделения двух детских больниц — ДГКБ имени Н.Ф. Филатова и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. За месяц в них поступили более 3000 маленьких пациентов. Через несколько недель откроются еще три приемных отделения: ДГКБ имени З.А. Башляевой, ДГКБ № 9 имени Г.П. Сперанского и Морозовской ДГКБ.

