Собянин: Более 55 тысяч человек получили помощь во флагманском центре Склифа
Больше 55 тысяч пациентов за год обратились за помощью во флагманский центр Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в этом центре специалисты оказывают экстренную помощь в 1,5 раза быстрее, чем раньше, а постановка диагноза и принятие решения о госпитализации занимает у врачей центра в основном около двух часов.
Градоначальник отметил, что медцентр отказался от бумажного документооборота и перешел на безбумажный формат.
Кроме того, в новом центре представлено современное и высокотехнологичное оборудование для проведения операций. Так, врачи провели уже больше 7,2 тысячи операций, часть из которых прошла в уникальных гибридных операционных.
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