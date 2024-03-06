Собянин: Более 55 тысяч человек получили помощь во флагманском центре Склифа

Больше 55 тысяч пациентов за год обратились за помощью во флагманский центр Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, в этом центре специалисты оказывают экстренную помощь в 1,5 раза быстрее, чем раньше, а постановка диагноза и принятие решения о госпитализации занимает у врачей центра в основном около двух часов.

Градоначальник отметил, что медцентр отказался от бумажного документооборота и перешел на безбумажный формат.

Кроме того, в новом центре представлено современное и высокотехнологичное оборудование для проведения операций. Так, врачи провели уже больше 7,2 тысячи операций, часть из которых прошла в уникальных гибридных операционных.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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