Собянин рассказал, как в Москве заботятся о пациентах с заболеваниями почек
В Москве функционирует одна из самых современных сетей нефрологической помощи для пациентов с заболеваниями почек. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Он отметил, что такая медицинская помощь необходима каждому шестому жителю города. Чтобы вовремя выявлять проблемы и сделать осмотр доступнее, каждая поликлиника получила в штат врача-уролога.
В случае, если у пациента выявят серьезные проблемы с почкам, то его поставят на учет, а если необходимо, то направят в одно из четырех специализированных нефрологических учреждений. Сейчас они расположены на территории городской больницы №52, больницы им А. К. Ерамишанцева, больницы им. С.С. Юдина и многопрофильного научно-клинического центра им. С.П. Боткина.
Все они оснащены по последнему слову техники. Пациентов не только наблюдают амбулаторно, но и могут проконсультировать онлайн. Врачи также выполняют более 400 операций по пересадке почек ежегодно. Этот показатель находится на уровне ведущих европейских стран.
Мэр добавил, что город и медперсонал предоставляют самое эффективное лечение для сохранения привычного образа жизни для тысяч москвичей, но не менее важно регулярно проходить обследования, чтобы выявить заболевания своевременно.
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