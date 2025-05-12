Собянин поздравил медицинских сестер и братьев с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников медицинского персонала с их профессиональным праздником, который отмечается 12 мая.
«Без вашей работы невозможно представить ни одну медицинскую организацию. Вы сопровождаете пациента на всем пути — от первого обращения до выздоровления. В день каждый из вас оказывает помощь десяткам человек, выполняет сотни процедур, общается с пациентами чаще, чем врач. Это требует не только профессиональных знаний, но и внимания, терпения, эмпатии», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
На сегодняшний день в столице существуют специальные статусы: «московская медицинская сестра» и «московский медицинский брат». В городе запущены бесплатные программы обучения этой профессии для всех желающих, а также курсы повышения квалификации для работников, напомнил Собянин.
В 2025 году в Москве запланировано проведение конкурса профессий «Московские мастера». В категории «медицинская сестра» примет участие рекордное число лучших московских специалистов.
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