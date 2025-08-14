Собянин рассказал, как современные технологии помогают в работе городских служб
Неоценимую помощь городским службам Москвы оказывает внедрение новых технологий. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, благодаря инновациям стало возможным бесперебойное снабжение горожан светом, теплом и водой. Также новые технологии «упрощают и ускоряют рабочие процессы, повышают уровень защищенности инженерных систем».
Градоначальник привёл в пример BIM- и 3D-моделирование при ремонте, которое помогает сэкономить время как на исследование объектов, так и на их восстановление.
«Инновационная система автоматически тушит пожар в коммуникационном коллекторе с инженерными сетями. Установлены специальные датчики контроля температуры и дыма», - написал мэр.
Ранее Собянин заявил, что в школах Ямало-Ненецкого автономного округа будут внедрены цифровые сервисы «Московской электронной школы» («МЭШ»), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
