Собянин рассказал, как современные технологии помогают в работе городских служб

По его словам, благодаря инновациям стало возможным бесперебойное снабжение горожан светом, теплом и водой. Также новые технологии «упрощают и ускоряют рабочие процессы, повышают уровень защищенности инженерных систем».

Градоначальник привёл в пример BIM- и 3D-моделирование при ремонте, которое помогает сэкономить время как на исследование объектов, так и на их восстановление.

«Инновационная система автоматически тушит пожар в коммуникационном коллекторе с инженерными сетями. Установлены специальные датчики контроля температуры и дыма», - написал мэр.

Ранее Собянин заявил, что в школах Ямало-Ненецкого автономного округа будут внедрены цифровые сервисы «Московской электронной школы» («МЭШ»), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».