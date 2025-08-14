Овчинский: 3D-модели лучших строительных проектов Москвы добавили на карту 2ГИС
3D-модели трёх лучших строительных проектов Москвы по программе реновации добавили на карту 2ГИС по итогам конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства». Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.
По его словам, конкурс, проводимый в Москве ежегодно, выявляет наиболее значимые для города объекты.
«В этом году объекты-победители также стали частью цифровой инфраструктуры города, демонстрируя, как современные технологии помогают сделать сферу градостроительства более открытой и понятной для москвичей. Новостройки по реновации возводятся по индивидуальным проектам – это символы современного градостроительства и своеобразные навигационные маяки в городе», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Он также добавил, что москвичи смогут детально рассмотреть три этих новостройки как в мобильном приложении, так и на сайте геосервиса 2ГИС.
Дома расположены в проезде Черепановых, 54а, на Краснодонской улице, 50, и Бескудниковском бульваре, 50/1. Эти объекты не только соответствуют высоким требованиям качества, но и стали частью цифрового пространства города. В столице с 2023 года 2ГИС активно развивает реалистичные 3D-карты, добавляя на них значимые здания и объекты городской инфраструктуры.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса лучших строительных проектов.
