Роспатент отказал Metallica в патенте на обложку альбома
Роспатент отказал метал-группе Metallica в правовой охране изображения, которое использовали в оформлении обложки альбома коллектива 72 Seasons. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы российского патентного ведомства.
Роспатенту был представлен имеющий международную регистрацию промышленный образец «Графическое изображение для рекламно-печатной продукции». Как отмечается в документах, в композицию входят стилизованное изображение детской кроватки из черных металлических балясин, выделяющейся на ярко-желтом фоне, «стилизованное изображение разбросанных на полу вокруг кроватки черных предметов, повторяющие обломки музыкальных инструментов». В ведомстве постановили, что оснований для признания промышленного образца соответствующим условию патентоспособности «новизна» нет.
В частности, Роспатент сослался на публикацию в интернете с анонсом альбома 72 Seasons, где было использовано графическое изображение. Его разместили в Сети в ноябре 2022 года, при этом международная заявка была подана в январе 2024-го.
Ранее Роспатент отказал певцу Шаману (Ярославу Дронову) в регистрации товарного знака «Я русский».
