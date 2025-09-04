Собянин рассказал, как преобразился Беловежский пруд после благоустройства

Завершено благоустройство новой прогулочной зоны у Беловежского пруда в Можайском районе. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: Открыта новая дорога от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны

Он отметил, что рыботы были выполнены по просьбе жителей. В частности, были приведены в порядок пешеходные дорожки и лестницы, установлены около 220 современных фонарей, более 300 малых архитектурных форм.

Для юных горожан были обустроены новые детские площадки, для любителей активного отдыха - гимнастический комплекс, уличные тренажеры, столы для пинг-понга, беговая дорожка. Также была обновлена сцена для проведения районных мероприятий.

Кроме того, в рамках дополнительного озеленения возле Беловежского пруда были разбиты более четырех гектаров газона, планируется высадка 90 крупномерных деревьев.

«Создание новой прогулочной зоны у Беловежского пруда — один из 3200 проектов благоустройства, которые мы реализуем в этом году на разных территориях города», — заключил мэр.

Ранее Собянин заявил об окончании основного этапа благоустройства набережной в Покровском-Стрешневе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: mos.ru
