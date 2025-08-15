Собянин: Открыта новая дорога от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны
В Москве открыли движение на новом участке магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что речь идёт об участке от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны, открытие которого улучшило транспортную доступность около 480 тысяч жителей Коммунарки, Южного и Северного Бутова.
«Дорога cнизила нагрузку на улицы Бартеневскую, Поляны и Веневскую, связала объекты социальной и транспортной инфраструктуры», — рассказал градоначальник.
Мэр добавил, что продолжается строительство финишного участка магистрали - от улицы Поляны до Варшавского шоссе.
Ранее Собянин заявил о запуске движения по новой развязке у станции метро «Корниловская» и по улично-дорожной сети в посёлке Мосрентген, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- С Трампом на Аляску поедут госсекретарь и директор ЦРУ
- Без лишних аккордов: Как Виктору Цою удалось сочинить «вечно молодые» песни
- В Брянской облдуме призвали показывать молодежи «Брата» и «Бригаду»
- «Волосы выкрасят»: Психолог предостерегла от введения единой формы для школьников
- Число погибших при взрыве в Рязанской области выросло до четырех
- МО РФ заявило об освобождении Александрограда в ДНР
- Сотни объектов в месяц: Квартиры в каких странах скупают россияне
- Следком РФ завел дело о теракте после атаки ВСУ на жилой дом в Курске
- Умер тренер хоккейного клуба «Гранит-Чехов» Алексей Вербицкий
- СМИ: На Аляске Трамп лично встретит с почестями Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru