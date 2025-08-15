Собянин: Открыта новая дорога от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны

В Москве открыли движение на новом участке магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин: Новый путепровод свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе

Он уточнил, что речь идёт об участке от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны, открытие которого улучшило транспортную доступность около 480 тысяч жителей Коммунарки, Южного и Северного Бутова.

«Дорога cнизила нагрузку на улицы Бартеневскую, Поляны и Веневскую, связала объекты социальной и транспортной инфраструктуры», — рассказал градоначальник.

Мэр добавил, что продолжается строительство финишного участка магистрали - от улицы Поляны до Варшавского шоссе.

Ранее Собянин заявил о запуске движения по новой развязке у станции метро «Корниловская» и по улично-дорожной сети в посёлке Мосрентген, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

