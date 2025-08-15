Собянин: Открыта новая дорога от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны

Он уточнил, что речь идёт об участке от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны, открытие которого улучшило транспортную доступность около 480 тысяч жителей Коммунарки, Южного и Северного Бутова.

«Дорога cнизила нагрузку на улицы Бартеневскую, Поляны и Веневскую, связала объекты социальной и транспортной инфраструктуры», — рассказал градоначальник.

Мэр добавил, что продолжается строительство финишного участка магистрали - от улицы Поляны до Варшавского шоссе.

Ранее Собянин заявил о запуске движения по новой развязке у станции метро «Корниловская» и по улично-дорожной сети в посёлке Мосрентген, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

