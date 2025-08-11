Собянин рассказал, как горожане участвуют в улучшении транспортной системы

Более 2200 новых пешеходных переходов было обустроено в Москве за последние семь лет. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин открыл новые дороги и развязку в ТиНАО

По его словам, переходы создаются благодаря совместной работе кураторов ЦОДД и жителей города. В частности, они появились у станции метро «Новаторская» и рядом со школой на улице Давыдковской. Также в рамках эксперимента были внедрены проекционные пешеходные переходы.

«Качественная коммуникация с жителями помогает делать движение на улицах города ещё более удобным и безопасным. Ежегодно кураторы ЦОДД разрабатывают свыше 1000 проектов, при этом треть из них создаётся по просьбам жителей», - написал Собянин.

Градоначальник добавил, что до конца года в Москве планируется организовать порядка 300 переходов, почти половина из них уже готова.

Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина заявила, что в проекте «Активный гражданин» стартовала серия голосований, посвященных окружным площадкам «Лета в Москве», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
