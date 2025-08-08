Сергей Собянин открыл новые дороги и развязку в ТиНАО

Он уточнил, что было запущено движение по новой развязке у станции метро «Корниловская» и по улично-дорожной сети в посёлке Мосрентген.

Мэр рассказал, что в рамках реализации данных проектов было построено 6,2 километра дорог, был обеспечен прямой съезд с Калужского шоссе к станциям метро «Корниловская» и «Тютчевская», а также новый выезд на МКАД.

«В результате улучшится транспортная доступность для жителей Коммунарки, где живет больше 170 тысяч человек», — написал градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что новые дороги от МСД до Юрловского проезда будут готовы до конца 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».