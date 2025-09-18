Собянин: Производительность труда в столице в 1,7 раза выше, чем по стране
Производительность труда в Москве в настоящее время в 1,7 раза выше, чем в среднем по стране. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Выступая на пленарном заседании «Финансовая система: вызовы и задачи» Х Московского финансового форума, он отметил, что пять-семь лет назад в Москву стали возвращаться промышленные предприятия, производство при этом стало более высокотехнологичным.
Он указал, что Москва, со своей стороны, делает всё возможное для того, чтобы эти организации были обеспечены хорошей средой для развития.
«Это... целая среда. Она, как стержень, начинает развивать высокотехнологичные отрасли и направления... Особенно такие, как микроэлектроника, производство беспилотных авиационных средств и так далее», — подчеркнул Собянин.
Градоначальник добавил, что для дальнейшего развития российской столице необходимо конкурировать не с регионами РФ, а с ведущими мегаполисами мира.
Ранее Собянин заявил, что Москва формирует мощную платформу для технологического развития, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
