Собянин: Программа реновации формирует новый современный облик Москвы

Для фасадов домов, которые строят по программе реновации, разрабатывают индивидуальные решения. Архитекторы используют уникальные детали, материалы и цвета, рассказал об этом в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Ефимов: Ввод жилья в Москве в июле вырос в два раза

Он отметил, что существуют утвержденные стандарты отделки и благоустройства жилья, которое строится в рамках этой программы. Однако из этого не следует, что все здания будут единообразными. Например, фасады ЖК на улице Гаврикова украсят сложным декором, на улице Николая Химушина они будут волнистыми.

Благодаря программе реновации создается новый облик многих районов города, заявил Собянин.

Ранее сообщалось, что в 47 районах столицы завершен первый этап реализации программы реновации.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:НедвижимостьРеновация ЖильяМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры